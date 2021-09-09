Удочеренная американцами тагильчанка нашла родственницу в уральской психбольнице

Posted 9 сентября 2021, 12:04
Published 9 сентября 2021, 12:04
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
Ксения родилась в 1995 году в Нижнем Тагиле и была отдана в дом малютки, так как ее мать была лишена родительских прав. Через год девочку удочерила учительница из Америки, там она и проживает до сих пор.
Для того чтобы найти родственников, девушка наняла частного детектива. Выяснилось, что родители умерли, также скончалась еще одна ее старшая сестра, которая отбывала срок в колонии за нанесение тяжких телесных повреждений.
Сейчас нашлась еще одна сестра Наталья. В психоневрологическом интернате Ксении отказывают в посещении родственницы и не предоставляют фотографию сестры, пока она не проведет ДНК-тест для доказательства родства, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, Ксения Бандоян уже семь лет разыскивает родственников в Нижнем Тагиле. Недавно она заключила однополый брак со своей подругой, за что ее затравили в соцсетях Свердловской области.