Ухудшилось состояние пострадавшего от взрыва газа в Екатеринбурге мужчины

Posted 9 сентября 2021, 13:41
Published 9 сентября 2021, 13:41
Modified 19 августа 2024, 22:44
Updated 19 августа 2024, 22:44
На момент взрыва 30-летний уралец был один в своей квартире. Получив тяжелые ожоги, он поступил в медицинское учреждение. Минувшим днем врачи провели обработку ран. На данный момент состояние мужчины оценивается как тяжелое, он остается на ИВЛ. Наблюдается отрицательная динамика, сообщает Е1 со ссылкой на больницу № 40.
Напомним, по словам одной из жительниц дома, ударная волна от взрыва выбила входную дверь, а также в квартирах выбило вентиляционные решетки. Все жильцы из дома были эвакуированы. Соседи отмечают, что взрыв произошел в «неблагополучной» квартире, на хозяина которой уже не раз жаловались. Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль данный инцидент.