Ухудшилось состояние пострадавшего от взрыва газа в Екатеринбурге мужчины

Напомним, по словам одной из жительниц дома, ударная волна от взрыва выбила входную дверь, а также в квартирах выбило вентиляционные решетки. Все жильцы из дома были эвакуированы. Соседи отмечают, что взрыв произошел в «неблагополучной» квартире, на хозяина которой уже не раз жаловались. Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль данный инцидент.