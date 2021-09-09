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Posted 9 сентября 2021, 13:41

Published 9 сентября 2021, 13:41

Modified 19 августа 2024, 22:44

Updated 19 августа 2024, 22:44

Ухудшилось состояние пострадавшего от взрыва газа в Екатеринбурге мужчины

Ухудшилось состояние пострадавшего от взрыва газа в Екатеринбурге мужчины

9 сентября 2021, 13:41
Фото: 1MI.
Стало хуже мужчине, который получил ранения во время взрыва газа в микрорайоне Уралшман в Екатеринбурге. Происшествие случилось 8 сентября на улице Индустрии, 57/2.

На момент взрыва 30-летний уралец был один в своей квартире. Получив тяжелые ожоги, он поступил в медицинское учреждение. Минувшим днем врачи провели обработку ран. На данный момент состояние мужчины оценивается как тяжелое, он остается на ИВЛ. Наблюдается отрицательная динамика, сообщает Е1 со ссылкой на больницу № 40.

Напомним, по словам одной из жительниц дома, ударная волна от взрыва выбила входную дверь, а также в квартирах выбило вентиляционные решетки. Все жильцы из дома были эвакуированы. Соседи отмечают, что взрыв произошел в «неблагополучной» квартире, на хозяина которой уже не раз жаловались. Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль данный инцидент.

Бастрыкин взял на личный контроль дело о взрыве газа в Екатеринбурге
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