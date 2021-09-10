Британские эксперты проведут проверку российского «Мастеркард»

Как пояснил Куда, игнорирование правил самого «Мастеркард» — это угроза для и так сложных отношений двух стран. Также он подчеркнул, что данный сотрудник связан с возможными преференциями «РФИ банку» (впоследствии организация лишилась лицензии). По словам Куды, это стало поводом привлечения внимания к проблеме MasterCard Global.