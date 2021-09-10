Финансисты из Нижнего Тагила стали победителями в федеральном конкурсе экономистов

Posted 10 сентября 2021, 09:42
Published 10 сентября 2021, 09:42
Modified 24 декабря 2024, 18:05
Updated 24 декабря 2024, 18:05
В своей работе тагильчане представили основные плановые показатели доходов и расходов бюджета 2019–2021 годов, а также исполнения бюджета Нижнего Тагила за 2019–2020 годы, рассказали в мэрии.
По словам замглавы администрации города по финансово-экономической политике Алексея Бурдилова, представленные в общероссийском конкурсе тагильские дашборды будут транслироваться на другие территории страны. Целью соревнований является стимулирование финансовых органов территориальных образований совершенствовать свою работу.
Могу сказать, что наши сотрудники участвуют в таких конкурсах постоянно на протяжении многих лет. Мы поощряем их инициативу, потому что это дополнительная работа, которая приумножает их знания и навыки, дает им возможность профессионально расти, а, следовательно, повышать качество своего труда, что положительно сказывается на результатах планирования и исполнения бюджета города, считает Алексей Бурдилов.
Дашборды создают специально для горожан — этот инструмент делает сложные финансовые документы по бюджету города доступными для понимания обычного обывателя.
Бюджет — это документ объемом больше ста страниц, с зашифрованной по кодам бюджетной классификации информацией. На новой информационной панели все его основные показатели сведены в небольшую форму. Помимо этого, человек сможет выбирать год и сравнивать одни и те же данные бюджета, чтобы понимать, как идет работа по развитию города, считает Бурдилов.
Сейчас перед разработчиками стоит новая задача — подготовить дашборд по бюджету на 2022 год и разместить его на сайте города.
Напомним, в 2022 году бюджет Нижнего Тагила пополнится на 205 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на формирование современной городской среды.