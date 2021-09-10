Финансисты из Нижнего Тагила стали победителями в федеральном конкурсе экономистов

Могу сказать, что наши сотрудники участвуют в таких конкурсах постоянно на протяжении многих лет. Мы поощряем их инициативу, потому что это дополнительная работа, которая приумножает их знания и навыки, дает им возможность профессионально расти, а, следовательно, повышать качество своего труда, что положительно сказывается на результатах планирования и исполнения бюджета города, считает Алексей Бурдилов.