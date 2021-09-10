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«Гелендваген» перевернулся и задымился вблизи станции метро в Екатеринбурге

10 сентября 2021, 14:37
Фото: E1.RU
«Мерседес-Гелендваген» сначала перевернулся, а потом начал дымиться на улице Куйбышева в уральской столице. Инцидент произошел 10 сентября вблизи станции метро «Геологическая». Очевидцы рассказали, что машиной управляла девушка.

По их словам, сначала элитное авто подрезало другой автомобиль, однако водитель не справился с управлением, в последствии чего машина перевернулась, сообщает Е1. Очевидцы отметили, что после того, как девушку достали, она начала нецензурно выражаться. Она также решила не подходить ко второму участнику аварии.

Чуть пешеходов не сбила, так торопилась,отметил один из свидетелей.

На видеозаписи с места событий можно увидеть, как вокруг «Мерседеса» собралась толпа людей. В это время сам автомобиль сильно дымится. Участники были направлены в ГИБДД для оформления ДТП. В инциденте обошлось без пострадавших, сообщает Е1 со ссылкой на городское ГИБДД.

Фото: E1.RU

Напомним, 8 сентября на трассе Екатеринбург-Серов произошло ДТП с тремя пострадавшими. Водитель грузовика, совершая маневр разворота, не убедился в безопасности своих действий. Легковой автомобиль не успел затормозить и влетел в самосвал. Двое пассажиров легковушки в тяжелом состоянии.

В ДТП с грузовиком на трассе под Нижним Тагилом пострадали 3 человека
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#ГИБДД#Екатеринбург#ДТП#Новости УрФО#Происшествия
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