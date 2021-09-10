«Гелендваген» перевернулся и задымился вблизи станции метро в Екатеринбурге

По их словам, сначала элитное авто подрезало другой автомобиль, однако водитель не справился с управлением, в последствии чего машина перевернулась, сообщает Е1. Очевидцы отметили, что после того, как девушку достали, она начала нецензурно выражаться. Она также решила не подходить ко второму участнику аварии.