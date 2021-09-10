Из-за долгов по зарплате на хлебокомбинате в Сысерти возбуждено уголовное дело

По словам работников комбината, деньги им перестали выплачивать с июня. Десятки сотрудников обратились за помощью, рассказали в СУ СК по Свердловской области. Прокурорская проверка 6 сентября вывила ряд нарушений, что стало причиной возбуждения уголовного дела.