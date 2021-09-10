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Из-за долгов по зарплате на хлебокомбинате в Сысерти возбуждено уголовное дело

10 сентября 2021, 12:59
Фото: 1Mediainvest.ru
После закрытия Сысертского хлебокомбината бывшие сотрудники предприятия пожаловались на невыплату им заработной платы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По словам работников комбината, деньги им перестали выплачивать с июня. Десятки сотрудников обратились за помощью, рассказали в СУ СК по Свердловской области. Прокурорская проверка 6 сентября вывила ряд нарушений, что стало причиной возбуждения уголовного дела.

Накануне прошла встреча, на которой решались вопросы долгов скандального хлебокомбината. На собрании присутствовали представители предприятия, СК, прокуратуры, главы Сысертского округа Дмитрия Нисковских и Южного округа Александр Гетманчук, замгубернатора Алексей Шмыков.

Управляющий хлебокомбинатом Дмитрий Артемьев планирует до конца сентября в полном объеме рассчитаться с бывшими сотрудниками и проработать нерешенные вопросы увольнения, заявил в ходе встречи Гетманчук.

Чиновник добавил, что полтора миллиона рублей уже выплачены рабочим в качестве частичного погашения долгов.

Напомним, в Сысерти местный хлебокомбинат прекратил работу 1 сентября. С предприятия начали массово увольняться сотрудники.

Массовые увольнения начались на хлебокомбинате в Сысерти
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