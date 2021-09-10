Куйвашев ответил на предложение купить властям закрывшийся хлебокомбинат в Сысерти

Также на своей личной странице в Instagram Куйвашев отметил, что закрытие любого предприятия несет за собой определенные трудности. После того, как собственник принял решение закрыть хлебокомбинат, возникла необходимость решить две задачи: обеспечить регион хлебом и найти сотрудникам новую работу. Также было необходимо добиться для них всех положенных выплат.