Мужчина получил ожоги после падения в коллектор на Попова в Нижнем Тагиле

Из коллектора в районе клуба Огнеупорщиков раздавались крики о помощи. Чтобы извлечь пострадавшего, спасатели применили специальное оборудование, мужчину с ожогами передали медикам «скорой помощи». Рядом были обнаружены газовые ключи. К расследованию происшествия подключилась городская полиция.