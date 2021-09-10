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Мужчина получил ожоги после падения в коллектор на Попова в Нижнем Тагиле

10 сентября 2021, 05:51
Фото: 1MI
Мужчина госпитализирован в больницу с ожогами, которые он получил от кипятка в коллекторе в Нижнем Тагиле.

9 сентября 2021 года в вечернее время спасатели выезжали на вызов жителей дома № 30 по улице Попова в Нижнем Тагиле, сообщает Центр защиты населения.

Из коллектора в районе клуба Огнеупорщиков раздавались крики о помощи. Чтобы извлечь пострадавшего, спасатели применили специальное оборудование, мужчину с ожогами передали медикам «скорой помощи». Рядом были обнаружены газовые ключи. К расследованию происшествия подключилась городская полиция.

Напомним, в конце августа 2021 года из-под земли забил фонтан с кипятком в Екатеринбурге.

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#Ожоги#Кипяток#Спасатели#Коллектор#Скорая помощь#Нижний Тагил#Происшествия
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