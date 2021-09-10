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Нет превышений ПДК: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 10 сентября

10 сентября 2021, 10:03
Фото: TagilCity.ru
В пятницу 10 сентября во время коротких замеров у вокзала в Нижнем Тагиле в 9:15 превышений ПДК вредных веществ выявлено не было.

Результаты 2-минутных замеров сероводорода, диоксида азота, формальдегида, синильной кислоты и диоксида серы при температуре воздуха +8 градусов и западном ветре со скоростью 6 метров в секунду, не показали наличия пяти веществ-загрязнителей в Нижнем Тагиле.

Каждый день редакция TagilCity.ru проводит прямые трансляции в Instagram с замерами воздуха в Нижнем Тагиле.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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