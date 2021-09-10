Новая канализация появится в спортшколе «Уралец» в Нижнем Тагиле

Напомним, в 2021–2022 году на ремонт и реконструкцию закрывается ГДДЮТ в Нижнем Тагиле. Тендер выиграло МУП «Тагилдорстрой». За 366,3 млн рублей подрядчик отремонтирует фасад, усилит внутренние конструкции дворца и заменит системы водоснабжения, канализации и вентиляции.