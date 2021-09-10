Пять кабанов погибли под колёсами на трассе возле Косулино

Жители Косулино накануне обнаружили на обочине автодороги тела пяти кабанов. В департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира об инциденте никто не сообщал. Как пояснили Е1 в ведомстве, в данном случае сбивший животных водитель скрылся с места ДТП — в противном случае об инциденте в ведомство бы сообщили сотрудники ГИБДД.