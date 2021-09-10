Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области

Спасатели напоминают, что при сильном ветре рекомендуется соблюдать меры безопасного обращения с огнем. Также горожанам не следует подходить близко к легким строениям, мостам, деревьям и линиям электропередач. Опасность могут представлять и строящиеся здания, сообщает МЧС по Свердловской области.