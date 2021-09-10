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Сотрудник ГИБДД Каменск-Уральского попал под суд за поддельные протоколы

10 сентября 2021, 13:37
Фото: 1Mediainvest.ru
Госавтоинспектор из Каменск-Уральского предстанет перед судом. Полицейского обвиняют в служебном подлоге и фальсификации доказательств.

В сентябре прошлого года инспектор ДПС ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» решил улучшить показатели своей работы. Для этого полицейский изготовил несколько протоколов об административным правонарушениях, куда периодически вписывал данные одного и тог же свердловчанина, сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Как выяснили следователи, на самом деле никаких нарушений уралец не совершал. Однако каждый раз находчивый инспектор выписывал ему штрафы по 500 рублей.

Напомним, в Новой Ляле госавтоинспекторы применили в отношении мужчины физическую силу и спецсредства. Нарушителя грубо задержали на остановке общественного транспорта. Позднее в УГИБДД пояснили, что задержанный не подчинился законным требованиям инспекторов.

Гаишники из Новой Ляли во время задержания нарушителя забыли застегнуть ему наручники
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#Суд#СК РФ#ГИБДД#Фальсификат#Подлог#Происшествия
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