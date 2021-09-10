Сотрудник ГИБДД Каменск-Уральского попал под суд за поддельные протоколы

В сентябре прошлого года инспектор ДПС ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» решил улучшить показатели своей работы. Для этого полицейский изготовил несколько протоколов об административным правонарушениях, куда периодически вписывал данные одного и тог же свердловчанина, сообщили в СУ СК России по Свердловской области.