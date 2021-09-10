Стало известно о 6 нападении извращенца на девушек в Екатеринбурге

Девушка решилась рассказать об этом лишь теперь. По ее словам, невысокий мужчина в очках, темной одежде и кепке схватил ее за внутреннюю часть бедра на улице Малышева вечером 4 сентября текущего года. Пострадавшая может вспомнить внешность извращенца и готова помочь в опознании.