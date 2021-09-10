Тепло начнет поступать в дома тагильчан с 13 сентября

Энергетики приступают с 13 сентября к промывке систем отопления, отработанная вода будет слита в городской дренаж. Для оперативного реагирования на неисправности и аварии в городе организована «горячая линия»: 8 (3435) 25-78-83, 8 (3435) 25-78-92 или 112.