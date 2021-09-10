Уволенная из спортшколы Нижнего Тагила гардеробщица восстановлена на работе

Суд изучил документы и пришёл к выводу, что тагильчанка права. В итоге накануне в спортшколу пришёл исполнительный лист от судебных приставов о восстановлении женщины в должности. Нерадивого работодателя также предупредили об ответственности за неисполнение решения суда.