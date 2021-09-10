За смерть женщины-пешехода замначальнику отдела полиции Кушвы грозит до 5 лет

Прокуратура Кушвы утвердила обвинение по делу о смертельном ДТП в отношении замглавы отдела полиции «Кушвинский», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Как полагают следователи, в ноябре 2019 года рано утром, обвиняемый, находясь за рулем своего автомобиля, превысил допустимую скорость и сбил женщину-пешехода. Происшествие произошло в городе Кушва Свердловской области на улице Красноармейская.
В результате ДТП, пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте, мужчина свою вину не признал. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, 9 сентября 2021 года в Нижнем Тагиле под колесами автомобиля погибла пенсионерка, переходившая проезжую часть в неустановленном месте.