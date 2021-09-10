За смерть женщины-пешехода замначальнику отдела полиции Кушвы грозит до 5 лет

Как полагают следователи, в ноябре 2019 года рано утром, обвиняемый, находясь за рулем своего автомобиля, превысил допустимую скорость и сбил женщину-пешехода. Происшествие произошло в городе Кушва Свердловской области на улице Красноармейская.