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Из-за антиковидных мер огромная очередь растянулась в ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге

11 сентября 2021, 15:18
Фото: Е1
Перед входом в IKEA в Екатеринбурге образовалась «пробка» из посетителей. Всему виной — принимаемые руководством ТЦ «Мега» антиковидные меры.

Десятки посетителей не могут войти в IKEA — длинная очередь растянулась во всю длину гипермаркета в субботу, 11 сентября. Колонна людей, находящихся рядом друг с другом, не могут пройти в магазин из-за принятых там антиковидных мер, сообщает Е1.

Сегодня в пиковые часы число гостей превысило максимально допустимое количество, поэтому на короткий срок торговый центр ограничил пропускную способность. Мы надеемся, что наши посетители с пониманием отнесутся к введенным мерам безопасности, объяснили столпотворение у хода в администрации ТРЦ.

Напомним, скульптура из мусора высотой 5 метров появилась напротив входа в ТРЦ «Мега».

Пятиметровая скульптура из мусора появилась перед «Мегой» в Екатеринбурге
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