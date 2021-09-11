Из-за антиковидных мер огромная очередь растянулась в ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге

Десятки посетителей не могут войти в IKEA — длинная очередь растянулась во всю длину гипермаркета в субботу, 11 сентября. Колонна людей, находящихся рядом друг с другом, не могут пройти в магазин из-за принятых там антиковидных мер, сообщает Е1.