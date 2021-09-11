Смерть пропавшего охотника и тюрьма за пинок. Итоги дня в Свердловской области

Жительница Горного Щита хочет добиться миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда за смерть сына. В феврале обвиняемый Виктор зашел к своему знакомому Антону для того, чтобы обсудить денежный конфликт. В процессе ссоры Виктор пнул уральца по ягодицам, отчего тот упал и ударился годовой. Молодой человек получил перелом костей основания черепа и умер в больнице в середине марта. По словам очевидца происходящего, Антон находился под действием алкоголя или наркотиков. Он вел себя неадекватно. Скорую помощь свердловчанину на следующий день вызвала соседка. Теперь обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.