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Posted 11 сентября 2021, 08:49

Published 11 сентября 2021, 08:49

Modified 18 сентября 2022, 12:17

Updated 18 сентября 2022, 12:17

Страховую компанию «Ресо-гарантия» проверит прокуратура

Страховую компанию «Ресо-гарантия» проверит прокуратура

11 сентября 2021, 08:49
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
На страховую компанию «Ресо-гарантия» поступила жалоба, что она проигнорировала запрос издания RostovGazeta о проблемах с выдачей электронных полисов ОСАГО. Чертановская межрайонная прокуратура города Москвы проведет проверку.

Страховая компания «Ресо-гарантия» является лидером по выдаче полисов ОСАГО в РФ. Но в последнее время появились жалобы от клиентов с онлайн-оформлением обязательной страховки. Банк России подтвердил данное нарушение. Помимо этого, клиенты жалуются на низкий размер выплат по автостраховке.

RostovGazeta направила на электронный адрес страховое письмо с обращением 23 июля 2021 года. Она просила прокомментировать сложившуюся ситуацию и дать информацию о мерах, которые она предпримет для устранения проблемы. Но ответа так и не поступило. 2 августа снова был подан запрос, но уже через «Почту России». Почта подтвердила получение, однако компания и во второй раз проигнорировала запрос.

Известно, что по закону о СМИ редакции могут запрашивать информацию даже у коммерческих организаций, и они по закону обязаны дать ответ либо обосновать отказ. За нарушение закона следует штраф.

«Ресо-гарантия» - крупная страховая компания в России. Сейчас она участвует в качестве ответчика в более чем 440 судах. Ее владельцами являются миллиардеры Николай и Сергей Саркисовы. Известно, что в начале 2021 года компания была замечена в скандале с бывшим президентом Франции Николя Саркози, который, по информации журналистов, получил от страховой компании несколько миллионов евро.

#Общество
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