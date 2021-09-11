Страховую компанию «Ресо-гарантия» проверит прокуратура

RostovGazeta направила на электронный адрес страховое письмо с обращением 23 июля 2021 года. Она просила прокомментировать сложившуюся ситуацию и дать информацию о мерах, которые она предпримет для устранения проблемы. Но ответа так и не поступило. 2 августа снова был подан запрос, но уже через «Почту России». Почта подтвердила получение, однако компания и во второй раз проигнорировала запрос.