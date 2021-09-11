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Телеведущая канала ОТВ Анастасия Анисимова умерла после долгой болезни

11 сентября 2021, 13:42
Фото: Департамент информационной политики
Известная телеведущая канала ОТВ Анастасия Анисимова скончалась в Екатеринбурге после продолжительной болезни.

Долгое время Анастасия Анисимова была лицом канала ОТВ. Позднее свердловчанка перешла на работу в департамент информполитики Свердловской области. Продолжительная болезнь стала причиной смерти Анастасии 11 сентября, сообщили в ДИП.

Многим жителям Свердловской области она известна как лицо «Областного телевидения», ведущая программ «Кабинет министров», «Территория права», «Четвертая власть» и других. На ОТВ Анастасия Анисимова пришла еще в 2001 году — работать корреспондентом, затем редактором и ведущей, добавили в департаменте.

В 2015 году известная телеведущая перешла на работу в пресс-службу «Облкоммунэнерго», в феврале 2021 года Анастасия стала заместителем директора в департаменте информационной политики правительства Свердловской области.

Напомним, 1 сентября ушёл из жизни продюсер Борис Краснов.

Скончался продюсер и художник Борис Краснов
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#Телеканал#Телевидение#Департамент информполитики#Анастасия Анисимова#Телевизор#Новости УрФО#Происшествия
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