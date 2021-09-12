TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Очередь в Кольцово и предстоящие холода. Итоги дня в Свердловской области

12 сентября 2021, 14:25
Фото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 12 сентября.

Утром у входа в аэропорт Кольцово образовалась большая очередь. Количество людей превысило пропускную способность аэропорта. Это возмутило желающих покинуть Екатеринбург. Как стало известно, причиной скопления стало большое количество рейсов. По словам местной жительницы, ее сыну, чтобы не пропустить посадку на самолет, пришлось прорываться без очереди.

Огромная очередь из желающих улететь образовалась у входа в Кольцово
Узнать подробнее

ООО «Полевская ферма» грозит банкротство. Сбербанка планирует подать иск на признание предприятия банкротом. Однако сумма долга указана не была. Данная ферма — одно из самых крупных хозяйств Свердловской области. В 2020 году чистая прибыль предприятия составила 10,9 миллиона рублей. Действующая задолженность насчитывает 27,5 миллиона рублей, при этом, на конец 2020 года, краткосрочный долг компании была 39,7 миллиона рублей. В июле 2021 года Сбербанк уже подавал иск к ферме. Общая сумма исков составляла 1,6 миллионов рублей.

Крупнейшей ферме Свердловской области грозит банкротство
Узнать подробнее

Стали известны детали ДТП, которое произошло ночью 12 августа на перекрестке улиц Малышева и Мира в Екатеринбурге. На записи с камер видеонаблюдения можно увидеть, как водитель BMW на высокой скорости наезжает на бортовой камень возле остановки общественного транспорта. После этого иномарку разворачивает и откидывает на автомобили, ехавшие в соседних полосах движения. В результате водитель внедорожника допустил столкновение с двумя легковушками — Geely и Volkswagen Polo.

Бортовой камень и разворот: стали известны подробности ночного ДТП в Екатеринбурге
Узнать подробнее

В ночь с 12 на 13 сентября в Свердловской области прогнозируется дождь со снегом. Предполагается, что температура воздуха опустится до +1, +6 градусов. Отмечается, что по почве прогнозируемся снижение температуры до +4 градусов. Также в уральской столице ожидается ветер до 20 метров в секунду. Аналогичная погода будет актуальна в Белоярском, Первоуральском, Каменском и Полевском городских округах.

Дождь со снегом ожидается ночью в Свердловской области
Узнать подробнее

Материалы по теме
Огромная очередь из желающих улететь образовалась у входа в КольцовоБортовой камень и разворот: стали известны подробности ночного ДТП в ЕкатеринбургеКрупнейшей ферме Свердловской области грозит банкротствоДождь со снегом ожидается ночью в Свердловской области
#Екатеринбург#Свердловская область#Новости УрФО#Общество#Итоги
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25