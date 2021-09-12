Огромная очередь из желающих улететь образовалась у входа в Кольцово

Местная жительница пожаловалась журналистам, что её сыну пришлось прорываться без очереди, чтобы не пропустить посадку на свой самолёт. При этом в аэропорту говорят, что приходить для регистрации можно за три часа — в таком случае можно избежать столпотворения и везде успеть.