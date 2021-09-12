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Показания по нулям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 12 сентября

12 сентября 2021, 13:39
Фото: TagilCity.ru
12 сентября во время замеров воздуха возле железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле газоанализатор не обнаружил наличия веществ-загрязнителей.

Замеры проводились при температуре воздуха +10 градусов и западном ветре со скоростью шесть метров в секунду. Показатели диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, синильной кислоты и формальдегида остались нулевыми.

Фото: TagilCity.ru

Каждый день редакция TagilCity.ru проводит прямые трансляции в Instagram с замерами воздуха в Нижнем Тагиле.

Информация о сoстоянии атмосферы получена на оснoвании инструментaльных замерoв газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличaться от замеров, опубликoванных уполномоченным гoсударственным органом. Для получения официальной инфoрмации о состоянии окружающей среды редaкция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запрoсы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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