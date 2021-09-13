Две легковушки столкнулись на перекрестке в Нижнем Тагиле

По предварительным данным 13 сентября 2021 года в 13.50 водитель автомобиля «Лада Приора», мужчина, 1993 года рождения, следуя со стороны Энтузиастов в сторону улицы Ильича у дома 44 по Вагоностроителей при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю «Ваз 2110», следующему в прямом направлении. В результате ДТП водитель «Ваз 2110» мужчина 1994 года рождения госпитализирован в ДЦКБ № 2 с переломом бедра и тупой травмой живота.