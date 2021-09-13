TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Две легковушки столкнулись на перекрестке в Нижнем Тагиле

13 сентября 2021, 10:52
Фото: 1MI
Автомобили столкнулись лоб в лоб на регулируемом перекрестке в Нижнем Тагиле, получив повреждения передних частей.

Происшествие случилось около 14 часов 13 сентября 2021 года, сообщили TagilCity.ru очевидцы произошедшего.

Первый автомобиль двигался по улице Вагоностроителей в сторону улицы Зари, второй по улице Чайковского в Нижнем Тагиле. На месте аварии находятся сотрудники ГИБДД,

— рассказывает очевидец.

По предварительным данным 13 сентября 2021 года в 13.50 водитель автомобиля «Лада Приора», мужчина, 1993 года рождения, следуя со стороны Энтузиастов в сторону улицы Ильича у дома 44 по Вагоностроителей при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю «Ваз 2110», следующему в прямом направлении. В результате ДТП водитель «Ваз 2110» мужчина 1994 года рождения госпитализирован в ДЦКБ № 2 с переломом бедра и тупой травмой живота.

Напомним, в Каменске-Уральском водитель такси попытался сократить маршрут и по неосторожности утопил свой автомобиль.

Таксист в Каменске-Уральском решил срезать путь и утопил машину
Узнать подробнее

Материалы по теме
Бортовой камень и разворот: стали известны подробности ночного ДТП в ЕкатеринбургеЗа «вынужденное» ДТП на встречке Верховный суд «простил» одного из водителей
#Повреждения#Лобовое столкновение#ДТП#Легковые авто#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25