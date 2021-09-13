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Картельный сговор стал причиной роста цен на стройматериалы в Свердловской области

13 сентября 2021, 10:03
Фото: 1Mediainvest.ru
Федеральная антимонопольная служба проводит проверку по факту роста цен на стройматериалы. В Свердловской области зафиксировано подорожание в полтора раза.

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области изучило причины роста цен на бетон, кирпич, арматуру и асфальт в первом полугодии 2021 года. Как рассказала изданию Znak руководитель отдела по борьбе с картелями УФАС Ольга Смирнова, цены на металлопродукцию выросли на 45-55%, на теплоизоляцию — 60%, пиломатериалы стали дороже на 20-50%, продукция ПВХ — 25%, кирпич подорожал на 2-15%, асфальт — 5-15%, бетон — от 5 до 50%.

Производители утверждают, что рост цен спровоцирован увеличением себестоимости продукции из-за подорожания сырья, электроэнергии, газа, воды и так далее. При этом в Свердловской области сверхприбылей у производителей стройматериалов не было обнаружено.

Признаки картельного сговора обнаружил центральный аппарат ФАС — в частности сталепромышленная компания, офисы которой есть и на Среднем Урале, проходит фигурантом по делу.

В опросе принимали участие 126 строительных компаний и 25 поставщиков стройматериалов.

Напомним, рост цен на стройматериалы покупатели Свердловской области отметили в начале лета. Стоимость проф-листов, например, возросла в полтора-два раза.

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