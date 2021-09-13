Картельный сговор стал причиной роста цен на стройматериалы в Свердловской области

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области изучило причины роста цен на бетон, кирпич, арматуру и асфальт в первом полугодии 2021 года. Как рассказала изданию Znak руководитель отдела по борьбе с картелями УФАС Ольга Смирнова, цены на металлопродукцию выросли на 45-55%, на теплоизоляцию — 60%, пиломатериалы стали дороже на 20-50%, продукция ПВХ — 25%, кирпич подорожал на 2-15%, асфальт — 5-15%, бетон — от 5 до 50%.