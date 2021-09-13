Метеорологи ожидают заморозки в Свердловской области

Во время пожарной опасности 14 сентября 2021 года могут отмечаться следующие опасные факторы: образование пламени, нагрев тепловым потоком, вероятность получения теплового удара, рассказали в учреждении. Также может наблюдаться помутнение воздуха и образование опасных дымов.
В ночь на 14 сентября 2021 года синоптики также ожидают о заморозках в воздухе и на почве -3°, -5°.
Напомним, свердловским спасателям выплатят премии в размере 50 тысяч рублей за тушение лесных пожаров, которые начались в регионе в середине августа 2021 года.