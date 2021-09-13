Метеорологи ожидают заморозки в Свердловской области

Во время пожарной опасности 14 сентября 2021 года могут отмечаться следующие опасные факторы: образование пламени, нагрев тепловым потоком, вероятность получения теплового удара, рассказали в учреждении. Также может наблюдаться помутнение воздуха и образование опасных дымов.