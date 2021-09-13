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В честь 300-летия Нижнего Тагила новые объекты стрит-арта украсят улицы города

13 сентября 2021, 08:29
Фото: flickr.com
Арт-фестиваль «Стенография» в следующем году придёт и в Нижний Тагил.

В честь 300-летнего юбилея Нижнего Тагила город украсят новые объекты стрит-арта, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

О расширении географии челленджа уже ведутся переговоры.

Мы ведём переговоры, чтобы в следующем году, в год 300-летия города Нижнего Тагила, эти замечательные арт-объекты были возведены и подарены жителям города, заявила во время пресс-тура министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Напомним, в 2022 году Нижний Тагил будет праздновать свой трёхсотлетний юбилей.

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