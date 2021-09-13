За романтичное убийство кочергой в День влюбленных тагильчанка получила 7 лет колонии

Инцидент произошёл 14 февраля 2021 года в одном из домов по улице Гаёва. В этот день экс-супруги праздновали день всех влюблённых. Вечером, когда 53-летний тагильчанин лёг спать, его жена нашла в смартфоне любимого переписку с другой женщиной. Разбудив спящего супруга, ревнивица потребовала объяснений. Словесная перепалка бывших супругов вытекла в драку — тагильчанка схватила щётку для чистки каминов и нанесла своему бывшему не менее четырёх ударов по голове. Один раз ревнивице удалось попасть в цель — по лицу супруга потекла кровь. Женщина прекратила избивать экс-супруга и скрылась из жилища. Пришедший на следующий день сын влюблённых вызвал скорую помощь и полицию, рассказали в СУ СК РФ по Свердловской области.