За взятку 7,5 миллиона фигурант дела генерала Трифонова отправится на 5 лет в тюрьму

5 лет колонии проведет осужденный банкир за дачу взятки генералу Трифонову, сообщает Ура.ру.
Преступление было совершено в 2015 году, когда через подчиненного генерала полиции Игоря Трифонова, осужденный Олег Коноплев дал взятку за возбуждение незаконного уголовного дела, связанного с банковским кредитом.
Суд учел благотворительскую деятельность осужденного и тот факт, что мужчина впервые привлекался к уголовной ответственности, снизив срок наказания до минимума.
Напомним, в середине января 2021 года силовики провели обыск в уральском банке в рамках уголовного дела о взятке генералу Трифонову, которую тот получил от банкира.