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За взятку 7,5 миллиона фигурант дела генерала Трифонова отправится на 5 лет в тюрьму

13 сентября 2021, 06:20
Фото: 1MI
Бывший зампреда екатеринбургского банка Олег Коноплев приговорен к лишению свободы за взятку. Суд признал мужчину виновным в даче взятки в 7,5 миллиона рублей бывшему начальнику УВД Екатеринбурга генералу Трифонову.

5 лет колонии проведет осужденный банкир за дачу взятки генералу Трифонову, сообщает Ура.ру.

Преступление было совершено в 2015 году, когда через подчиненного генерала полиции Игоря Трифонова, осужденный Олег Коноплев дал взятку за возбуждение незаконного уголовного дела, связанного с банковским кредитом.

Суд учел благотворительскую деятельность осужденного и тот факт, что мужчина впервые привлекался к уголовной ответственности, снизив срок наказания до минимума.

Напомним, в середине января 2021 года силовики провели обыск в уральском банке в рамках уголовного дела о взятке генералу Трифонову, которую тот получил от банкира.

Силовики обыскали уральский банк по делу о взятке экс-главы УМВД Екатеринбурга
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