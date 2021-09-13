Жители многоэтажки в Екатеринбурге жалуются на отсутствие отопления из-за ремонта

Затянувшийся капитальный ремонт жилого дома на улице Шейнкмана, д. 30 в Екатеринбурге привел к тому, что энергетики не могут подключить дом к отоплению.

На 13 сентября 2021 года многоэтажный дом по улице Шейнкмана, д. 30 не подключен к системе центрального отопления из-за ремонта, который идет с лета текущего года, сообщает Ура.ру. В доме проживают семьи с детьми, пенсионеры. Со слов жильцов дома, руководство управляющей компании, проводящей ремонт, о точных сроках его окончания и подключения к отоплению не сообщает. Жители дома написали обращения в надзорные органы и приемную губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, пока никакой реакции от властей нет. Напомним, в начале сентября 2021 года стало известно о неготовности почти половины жилых домов Екатеринбурга к отопительному сезону 2021–2022 годов. Около половины домов Екатеринбурга не готовы к зиме Узнать подробнее Материалы по теме Срыв отопительного сезона грозит Новоуральску из-за закрытия банка «Нейва» Отопительный сезон в Нижнем Тагиле начнется с 15 сентября