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Жители многоэтажки в Екатеринбурге жалуются на отсутствие отопления из-за ремонта

13 сентября 2021, 08:04
Фото: 1MI
Затянувшийся капитальный ремонт жилого дома на улице Шейнкмана, д. 30 в Екатеринбурге привел к тому, что энергетики не могут подключить дом к отоплению.

На 13 сентября 2021 года многоэтажный дом по улице Шейнкмана, д. 30 не подключен к системе центрального отопления из-за ремонта, который идет с лета текущего года, сообщает Ура.ру.

В доме проживают семьи с детьми, пенсионеры. Со слов жильцов дома, руководство управляющей компании, проводящей ремонт, о точных сроках его окончания и подключения к отоплению не сообщает.

Жители дома написали обращения в надзорные органы и приемную губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, пока никакой реакции от властей нет.

Напомним, в начале сентября 2021 года стало известно о неготовности почти половины жилых домов Екатеринбурга к отопительному сезону 2021–2022 годов.

Около половины домов Екатеринбурга не готовы к зиме
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