«Злентронные» билеты печатала в Word «кинувшая» более 30 тагильчан туроператор

Сумма у Забавиной оказалась меньше, чем в авиакассах почти на 10 тысяч рублей. Мы заплатили 38,4 тысячи за четверых человек за перелет в Сочи и обратно, при чем Забавина пригласила нас прямо к ней домой. В одном из билетов оказалось неправильно указано отчество, Оксана при нас поправила ошибку на компьютере и дала новый билет, рассказа Наталья в беседе с редакцией.