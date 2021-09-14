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Авиалайнер с отказавшим двигателем экстренно сел в Кольцово

14 сентября 2021, 12:02
Фото: 1MI
На борту самолета с отказавшим двигателем находились 103 пассажира и 6 членов экипажа. Лайнер вернулся в аэропорт «Кольцово» Екатеринбурга после отказа одного из двигателей.

Пилотам самолета авиакомпании NordStar удалось посадить авиалайнер в Кольцово с отказавшим левым двигателем, сообщает E1.

Лайнер рейса «Екатеринбург — Ростов-на-Дону» вернулся в аэропорт вылета спустя несколько минут после взлета. При посадке никто не пострадал, воздушное судно также не получило повреждений.

Правила соблюдения правил безопасности полетов проверит транспортная прокуратура Свердловской области, сообщили в ведомстве.

Напомним, 12 сентября 2021 года самолет рейса «Москва — Новосибирск» вынужден был вернуться после взлета в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге после сбоя в системе определения скорости.

Прокуратура проведет проверку экстренной посадки самолета в аэропорту Екатеринбурга
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#Екатеринбург#Экстренная посадка#Аэропорт «Кольцово»#Самолет#Авиационный двигатель#Отказ#Новости УрФО#Происшествия
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