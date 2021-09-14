Авиалайнер с отказавшим двигателем экстренно сел в Кольцово

Пилотам самолета авиакомпании NordStar удалось посадить авиалайнер в Кольцово с отказавшим левым двигателем, сообщает E1.
Лайнер рейса «Екатеринбург — Ростов-на-Дону» вернулся в аэропорт вылета спустя несколько минут после взлета. При посадке никто не пострадал, воздушное судно также не получило повреждений.
Правила соблюдения правил безопасности полетов проверит транспортная прокуратура Свердловской области, сообщили в ведомстве.
Напомним, 12 сентября 2021 года самолет рейса «Москва — Новосибирск» вынужден был вернуться после взлета в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге после сбоя в системе определения скорости.