Авиалайнер с отказавшим двигателем экстренно сел в Кольцово

На борту самолета с отказавшим двигателем находились 103 пассажира и 6 членов экипажа. Лайнер вернулся в аэропорт «Кольцово» Екатеринбурга после отказа одного из двигателей.

Пилотам самолета авиакомпании NordStar удалось посадить авиалайнер в Кольцово с отказавшим левым двигателем, сообщает E1. Лайнер рейса «Екатеринбург — Ростов-на-Дону» вернулся в аэропорт вылета спустя несколько минут после взлета. При посадке никто не пострадал, воздушное судно также не получило повреждений. Правила соблюдения правил безопасности полетов проверит транспортная прокуратура Свердловской области, сообщили в ведомстве. Напомним, 12 сентября 2021 года самолет рейса «Москва — Новосибирск» вынужден был вернуться после взлета в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге после сбоя в системе определения скорости. Прокуратура проведет проверку экстренной посадки самолета в аэропорту Екатеринбурга Узнать подробнее Материалы по теме Из-за отказа автопилота пассажирский лайнер приземлился в Екатеринбурге Экстренную посадку в Уфе совершил самолет из Екатеринбурга