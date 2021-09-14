Детский сад под Березовским атаковали тараканы

На кухне детсада № 30 в поселке Сарапулка под Березовским живут тараканы — насекомые ползают по технике, полам и документам. Экскременты паразитов видны невооруженным взглядом на плите и холодильнике. По словам родителей воспитанников, в группах насекомых не замечали.
После публикации на портале Е1 видеозаписи с насекомыми, прокуратура отреагировала незамедлительно. В ведомстве сообщили, что в дошкольном образовательном учреждении назначена проверка.
Напомним, в Москве воспитательница из-за непослушания связала детей скотчем.