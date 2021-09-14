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Детский сад под Березовским атаковали тараканы

14 сентября 2021, 13:42
Фото: Flickr
В детском саду № 30 посёлка Сарапулка под Березовским на кухне живет толпа тараканов. Провокационное видео появилось в сети.

На кухне детсада № 30 в поселке Сарапулка под Березовским живут тараканы — насекомые ползают по технике, полам и документам. Экскременты паразитов видны невооруженным взглядом на плите и холодильнике. По словам родителей воспитанников, в группах насекомых не замечали.

Фото: Скриншот видео Е1.ru

После публикации на портале Е1 видеозаписи с насекомыми, прокуратура отреагировала незамедлительно. В ведомстве сообщили, что в дошкольном образовательном учреждении назначена проверка.

Напомним, в Москве воспитательница из-за непослушания связала детей скотчем.

В детском саду в Московской области воспитатель связала ребенка скотчем
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#Тараканы#Березовский#Детский сад#СЭС#Здоровье
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