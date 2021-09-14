Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на два дня прилетит в Екатеринбург

Здесь Рогозин придет с визитом на предприятие, которое занимается тем, что разрабатывает радиоэлектронную аппаратуру для ракетно-космической техники, пишет Е1 со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Также он проведет встречу с представителями СМИ.
По словам инсайдера, после экскурсии на предприятии запланировано совещание. На нем работники получат возможность пообщаться с Дмитрием Рогозиным. Также, вероятно, он приедет на еще одно свердловское предприятие, однако детали поездки на данный момент неизвестны.
Отмечается, что в процессе посещения Екатеринбурга глава Роскосмоса будет находиться в сопровождении вице-губернатора региона Алексея Шмыкова.
Напомним, 1 сентября в аэропорту Кольцово приземлился борт государственного летного отряда «Россия», перевозящего высших государственных чиновников. В Екатеринбург приехал министр иностранных дел России Сергей Лавров.