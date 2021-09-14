Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на два дня прилетит в Екатеринбург

Здесь Рогозин придет с визитом на предприятие, которое занимается тем, что разрабатывает радиоэлектронную аппаратуру для ракетно-космической техники, пишет Е1 со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Также он проведет встречу с представителями СМИ.