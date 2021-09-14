Главврачу детской больницы Каменска-Уральского вынесен приговор за взятку в 750 тысяч

Posted 14 сентября 2021, 11:42
Published 14 сентября 2021, 11:42
Modified 19 июня 2022, 16:55
Updated 19 июня 2022, 16:55
Приговор Синарского районного суда Каменска-Уральского вынесен на основании доказательств, представленных прокурором, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Следствием установлено, что в конце 2014 года осужденный получил взятку в размере 750 тысяч рублей от предпринимателя за поставку в лечебное учреждение медицинского оборудования и специализированной мебели.
Обвиняемым предполагалось, что внесение в аукционную документацию определенных характеристик оборудования и мебели позволит указанной компании победить в конкурсе. Деньги осужденному были переведены на банковскую карту.
По решению суда осужденный должен будет выплатить 2,4 миллиона рублей в доход государства. Ему также запрещено занимать финансово-хозяйственные должности на госслужбе сроком на 3 года. У мужчины есть 10 суток на обжалование приговора.
Напомним, к пяти годам приговорен за взятку в 7,5 миллионов фигурант дела генерала Трифонова в Екатеринбурге.