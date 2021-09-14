tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 сентября 2021, 11:42

Published 14 сентября 2021, 11:42

Modified 19 июня 2022, 16:55

Updated 19 июня 2022, 16:55

Главврачу детской больницы Каменска-Уральского вынесен приговор за взятку в 750 тысяч

Главврачу детской больницы Каменска-Уральского вынесен приговор за взятку в 750 тысяч

14 сентября 2021, 11:42
Фото: 1MI.
14 сентября 2021 года районный суд Каменска-Уральского вынес приговор главному врачу городской детской больницы Сергею Гультяеву за взятку в 750 тысяч рублей

Приговор Синарского районного суда Каменска-Уральского вынесен на основании доказательств, представленных прокурором, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следствием установлено, что в конце 2014 года осужденный получил взятку в размере 750 тысяч рублей от предпринимателя за поставку в лечебное учреждение медицинского оборудования и специализированной мебели.

Обвиняемым предполагалось, что внесение в аукционную документацию определенных характеристик оборудования и мебели позволит указанной компании победить в конкурсе. Деньги осужденному были переведены на банковскую карту.

По решению суда осужденный должен будет выплатить 2,4 миллиона рублей в доход государства. Ему также запрещено занимать финансово-хозяйственные должности на госслужбе сроком на 3 года. У мужчины есть 10 суток на обжалование приговора.

Напомним, к пяти годам приговорен за взятку в 7,5 миллионов фигурант дела генерала Трифонова в Екатеринбурге.

За взятку 7,5 миллиона фигурант дела генерала Трифонова отправится на 5 лет в тюрьму
Узнать подробнее
Материалы по теме
За взятку в виде ремонта автомобиля задержана следователь в ЕкатеринбургеВодитель лесовоза оштрафован за дачу взятки на 40 тысяч рублей в Нижнем Тагиле
#Общество#Каменск-Уральский#Суд#Обвинительный приговор#Коррупция#Взятка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика