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На берегу реки нашли авто пропавшего бизнесмена Александра Шабанова из Екатеринбурга

14 сентября 2021, 11:02
Фото: Flickr
На берегу Шарташа нашли машину пропавшего 9 сентября бизнесмена Александра Шабанова из Екатеринбурга. Водолазы обследуют дно реки в поисках тела мужчины.

Появились новые подробности о пропаже бизнесмена из Екатеринбурга Александра Шабанова. Во вторник, 14 сентября, на берегу реки Шарташ обнаружили машину уральца. В салоне автомобиля были все документы и личные вещи пропавшего. Сейчас водолазы исследуют дно водоёма в поисках тела уральца.

По словам супруги бизнесмена, он позвонил ей в день пропажи около 14 часов и попросил её забрать сына из детского сада — мужчина поехал в налоговую инспекцию, куда его вызвали накануне. У предпринимателя не было долгов или каких-то проблем с бизнесом, рассказал изданию «КП-Екатеринбург» его товарищ Руслан. Уралец был последним, с кем бизнесмен связывался по телефону в день пропажи.

Человека вызвали в налоговую. Из-за этого у него была депрессия. Хотя никаких долгов по фирме или финансовых проблем у него не было, поделился с изданием товарищ Шабанова.

Напомним, Александр Шабанов пропал в Екатеринбурге 9 сентября. Поисками бизнесмена занялись правоохранительные органы и волонтёры.

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