Неизвестный сообщил о бомбе недалеко от железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле

13 сентября 2021 года в районе 21:00 в Нижнем Тагиле неизвестный сообщил о минировании в районе вокзала у магазина «Верный». На место прибыли сотрудники городских специальных служб, полицейские были в полной экипировке, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Нижний Тагил «ВКонтакте».