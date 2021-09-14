Неизвестный сообщил о бомбе недалеко от железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле

Posted 14 сентября 2021, 07:10
Published 14 сентября 2021, 07:10
Modified 19 июня 2022, 16:54
Updated 19 июня 2022, 16:54
13 сентября 2021 года в районе 21:00 в Нижнем Тагиле неизвестный сообщил о минировании в районе вокзала у магазина «Верный». На место прибыли сотрудники городских специальных служб, полицейские были в полной экипировке, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Нижний Тагил «ВКонтакте».
Забытый кем-то рюкзак с вещами, который никакой опасности не представлял,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Напомним, в начале сентября 2021 года неизвестный тагильчанин «минировал» гараж.