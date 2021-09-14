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Posted 14 сентября 2021, 07:10

Published 14 сентября 2021, 07:10

Modified 19 июня 2022, 16:54

Updated 19 июня 2022, 16:54

Неизвестный сообщил о бомбе недалеко от железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле

Неизвестный сообщил о бомбе недалеко от железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле

14 сентября 2021, 07:10
Фото: 1MI.
Неизвестный сообщил о том, что в одном из зданий около железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле находится бомба. На место инцидента прибыли сотрудники Росгвардии, МЧС и «скорой».

13 сентября 2021 года в районе 21:00 в Нижнем Тагиле неизвестный сообщил о минировании в районе вокзала у магазина «Верный». На место прибыли сотрудники городских специальных служб, полицейские были в полной экипировке, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Нижний Тагил «ВКонтакте».

Забытый кем-то рюкзак с вещами, который никакой опасности не представлял,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, в начале сентября 2021 года неизвестный тагильчанин «минировал» гараж.

Неизвестный «заминировал» гараж на Вагонке в Нижнем Тагиле
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