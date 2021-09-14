Новый водовод для жителей Вагонки проведут в Нижнем Тагиле

Posted 14 сентября 2021, 11:24
Published 14 сентября 2021, 11:24
Modified 19 августа 2024, 22:45
Updated 19 августа 2024, 22:45
Вопросы очистки воды обсуждали сегодня, 14 сентября, в рамках реализации нацпроекта «Чистая вода». Егор Копысов пояснил, что новые коммуникации позволят предотвратить загрязнение воды в процессе транспортировки ее из очищенного Черноисточинского пруда. Кроме запланированного нового водовода между районами, в Нижнем Тагиле ремонтируют и коммуникации местного значения внутри районов.
В этом году меняют мелкие водоводы по городу. Ведется работа по замене системы водоснабжения в районе строительства моста, отметил замглавы.
Напомним, Черноисточинский пруд питает ГГМ и Дзержинский район. В рамках нацпроекта «Экология» и программы «Чистая вода» в городе проводят очистку Черноисточинского пруда и планируют строительство станции водоподготовки в Черноисточинске.