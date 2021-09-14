Новый водовод для жителей Вагонки проведут в Нижнем Тагиле

Вопросы очистки воды обсуждали сегодня, 14 сентября, в рамках реализации нацпроекта «Чистая вода». Егор Копысов пояснил, что новые коммуникации позволят предотвратить загрязнение воды в процессе транспортировки ее из очищенного Черноисточинского пруда. Кроме запланированного нового водовода между районами, в Нижнем Тагиле ремонтируют и коммуникации местного значения внутри районов.