Подземные переходы на Малышева-Вайнера в Екатеринбурге предложено дополнить наземным

Еще одну интересную концепцию благоустройства предложил фонд «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца»: специалисты считают, что около 30% горожанам физически сложно пользоваться подземными переходами. Для их удобства предложено устроить наземный переход там, где уже имеются подземные.