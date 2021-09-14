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Подземные переходы на Малышева-Вайнера в Екатеринбурге предложено дополнить наземным

14 сентября 2021, 05:06
Фото: 1MI
Для более удобного перехода улицы Вайнера в Екатеринбурге предложено устроить наземный переход, а также оборудовать локацию «зебрами» и светофорами.

На общественных слушаниях по благоустройству улицы имени Вайнера в Екатеринбурге наибольший интерес вызвал проект ворот и устройства фонтана. С предложением выступил Уральский государственный архитектурно-художественный университет.

Еще одну интересную концепцию благоустройства предложил фонд «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца»: специалисты считают, что около 30% горожанам физически сложно пользоваться подземными переходами. Для их удобства предложено устроить наземный переход там, где уже имеются подземные.

Специалисты фонда также предложили оборудовать улицу Вайнера пешеходными «зебрами» и установить несколько светофоров для более комфортного перехода улицы. На официальном сайте городской администрации Екатеринбурга уже опубликована информация о необходимости наземного перехода в данной локации.

Напомним, в конце августа 2021 года стало известно о том, что 5 городов Свердловской области получат федеральные гранты на благоустройство.

Федеральные гранты на благоустройство получат пять городов Свердловской области
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#Благоустройство города#Екатеринбург#Гранты#Пешеходный переход#Новости УрФО#Общество
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