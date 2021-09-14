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Полицейский из Нижнего Тагила стал участником конкурса «Народный участковый»

14 сентября 2021, 17:36
Фото: 1MI
Всероссийский конкурс «Народный участковый» стартовал в минувшие выходные. Нижний Тагил представляет старший участковый уполномоченный отдела полиции № 16 майор Сергей Мазур.

В сфере участковых Мазур работает около 11 лет. В органы внутренних дел мужчина пришел в сентябре 2007 года. Это произошло после службы во внутренних войсках МВД РФ, которую мужчина проходил на территории Чеченской республики. В 2009 году Сергей перевелся на службу в Нижний Тагил.

На данный момент Мазура отвечает за 17, так называемых, подучетников. В это число входят 8 граждан, которые находятся под административным надзором, 5 имеют наказание, не связанное с лишением свободы, и 4 горожан, совершающих нарушения общественного порядка. В 2021 году на административном участке тагильчанина было совершено 12 преступлений на бытовой почве. Все оказались раскрыты.

Также за время работы Сергей получал благодарности руководства Межмуниципального управления, был награжден медалью «За отличие в службе» 3 и 2 степени.

На первом этапе можно проголосовать за понравившегося участника на сайтах региональных управлений МВД. Там размещена информация о каждом из страж порядка, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское». Голосование продлится до 20 сентября.

Напомним, в 2020 году Виктор Ширяев из Нижнего Тагила прошел в финальный этап конкурса «Народный участковый».

Полицейский из Нижнего Тагила стал финалистом конкурса «Народный участковый»
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#Участковый#Полиция#Конкурс#Нижний Тагил#Общество
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