Полицейский из Нижнего Тагила стал участником конкурса «Народный участковый»

На данный момент Мазура отвечает за 17, так называемых, подучетников. В это число входят 8 граждан, которые находятся под административным надзором, 5 имеют наказание, не связанное с лишением свободы, и 4 горожан, совершающих нарушения общественного порядка. В 2021 году на административном участке тагильчанина было совершено 12 преступлений на бытовой почве. Все оказались раскрыты.