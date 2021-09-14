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Причиной отключения электричества в Екатеринбурге стала незаконная вырубка леса

14 сентября 2021, 09:21
Фото: 1MI
Причиной отключение электричества сразу в нескольких районах Екатеринбурга стала несанкционированная вырубка леса.

Территория располагается в охранной хоне ЛЭП в юго-западном лесопарке, сообщает ТК «4 канал».

Оценку ущерба позднее дадут специалисты. При этом виновники скрылись с места происшествия. Планируется привлечь правоохранителей, сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

Напомним, 14 сентября в Октябрьском районе Екатеринбурга, а также в центре города было отключено электричество. В результате перестали работать светофоры, общественный транспорт, а в Роспотребнадзоре заявили о проверке социально-значимых объектов.

Из-за массового отключения электричества в Екатеринбурге не работают светофоры
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