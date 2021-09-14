Рецидивистка из Нижнего Тагила заколола своего гостя кухонным ножом

Инцидент произошёл в субботу, 11 сентября. В гости к тагильчанке пришли друзья. Во время застолья между хозяйкой квартиры на Ленинградском проспекте, 80 и одним из её гостей возникла на почве личной неприязни ссора, сообщили в СК Дзержинского района.
В итоге женщина схватила кухонный нож и ударила оппонента в грудь. Ранение оказалось смертельным — 36-летний тагильчанин скончался до приезда скорой помощи.
В СК добавили, что женщине предъявили обвинение в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). Ранее тагильчанка уже привлекалась за причинение телесных повреждений ножом, однако в предыдущий раз пострадавший выжил и простил обидчицу. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ссора из-за котёнка в Екатеринбурге закончилась поножовщиной.