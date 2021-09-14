TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Рецидивистка из Нижнего Тагила заколола своего гостя кухонным ножом

14 сентября 2021, 12:35
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле 41-летняя жительница Вагонки поссорилась со своим гостем и ударила его ножом. Мужчина скончался до приезда медиков.

Инцидент произошёл в субботу, 11 сентября. В гости к тагильчанке пришли друзья. Во время застолья между хозяйкой квартиры на Ленинградском проспекте, 80 и одним из её гостей возникла на почве личной неприязни ссора, сообщили в СК Дзержинского района.

В итоге женщина схватила кухонный нож и ударила оппонента в грудь. Ранение оказалось смертельным — 36-летний тагильчанин скончался до приезда скорой помощи.

В СК добавили, что женщине предъявили обвинение в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). Ранее тагильчанка уже привлекалась за причинение телесных повреждений ножом, однако в предыдущий раз пострадавший выжил и простил обидчицу. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ссора из-за котёнка в Екатеринбурге закончилась поножовщиной.

Котёнок стал причиной поножовщины в коммуналке Екатеринбурга
Узнать подробнее

Материалы по теме
Уралец-инвалид убил пенсионерку и почти забил до смерти бабушку с собакойДиректор предприятия под Нижним Тагилом убил и сжег сторожа
#Смерть#СК Тагил#Рецидивист#Ножевое ранение#Убийство#Нож#Нижний Тагил#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25