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Россияне назвали желаемый доход для комфортной жизни

14 сентября 2021, 06:54
Фото: 1MI
38,5% россиян, участвовавших в опросе аналитического центра «Синергия», признались, что им требуется 50-70 тысяч рублей для комфортной жизни.

Еще 24,3% респондентов согласны получать 80-100 тысяч рублей в месяц, приводит результаты исследования РИА «Новости»

Для 16,8% опрошенных оптимальным уровнем дохода является сумма в 120-150 тысяч в месяц. Еще 11,4% заявили, что им комфортно жить с зарплатой в 150-200 тысяч рублей в месяц. А 9% респондентов посчитали оптимальным доход более чем в 200 тысяч рублей.

Участники опроса также уточнили, что больше всего трат приходится на продукты питания, платежи, обувь и одежду, пишут «Новые известия». Менее ощутимыми для бюджета являются здоровье, образования и путешествия. Также меньше всего опрошенные затрачивают на еду вне дома, алкоголь и табак.

#Россияне#Опрос#Доход#Общество
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