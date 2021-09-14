Россияне назвали желаемый доход для комфортной жизни

Для 16,8% опрошенных оптимальным уровнем дохода является сумма в 120-150 тысяч в месяц. Еще 11,4% заявили, что им комфортно жить с зарплатой в 150-200 тысяч рублей в месяц. А 9% респондентов посчитали оптимальным доход более чем в 200 тысяч рублей.