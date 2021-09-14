Россияне назвали желаемый доход для комфортной жизни

Еще 24,3% респондентов согласны получать 80-100 тысяч рублей в месяц, приводит результаты исследования РИА «Новости»
Для 16,8% опрошенных оптимальным уровнем дохода является сумма в 120-150 тысяч в месяц. Еще 11,4% заявили, что им комфортно жить с зарплатой в 150-200 тысяч рублей в месяц. А 9% респондентов посчитали оптимальным доход более чем в 200 тысяч рублей.
Участники опроса также уточнили, что больше всего трат приходится на продукты питания, платежи, обувь и одежду, пишут «Новые известия». Менее ощутимыми для бюджета являются здоровье, образования и путешествия. Также меньше всего опрошенные затрачивают на еду вне дома, алкоголь и табак.