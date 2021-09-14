Школьники Свердловской области получили премии губернатора по 40 тысяч рублей

Премии из рук заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова получили наиболее отличившиеся учащиеся школ региона, сообщает департамент информационной политики.
Школьников оценивали по нескольким критериям: интеллектуальная, спортивная, социально значимая и творческая деятельность. Размер региональной премии составляет 40 тысяч рублей, финалисты общероссийской олимпиады получили от 70 до 100 тысяч.
Традиция чествовать лучших учащихся школ региона идет с 1997 года, за все время более тысячи школьников стали лауреатами губернаторской премии.
Напомним, в начале августа 2021 года екатеринбургские школьники завоевали золотые награды по химии на Международной олимпиаде в Японии.