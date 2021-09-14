В Богородске Нижегородской области приступили к устранению зловония

Данное вещество борется с неприятными запахами, оно было добавлено в систему очистных сооружений Богородска 6 сентября. Средства должно хватить на три недели. В случае положительного результата будет создана стационарная установка по добавлению «Биуса» на постоянной основе. По словам Алексея Булыгина, главы компании-поставщика, запах уменьшился, что говорит о том, что эксперимент уже имеет положительный результат.