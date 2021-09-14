В Нижнетагильский пруд выпущено 20 тысяч мальков сазана

Напомним, 12 августа 2021 года строительство второй очереди проекта «Тагильская лагуна» вышло на финишную прямую. Уже сдан скейт-парк, подготовлены площадки для воркаута и остальных детских объектов, полным ходом идет монтаж малых архитектурных форм. На них уже потрачено порядка 60 миллионов рублей.