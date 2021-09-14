Заведено уголовное дело: сотрудник уральской ИК разрешил осужденному иметь телефон

Posted 14 сентября 2021, 13:37
Published 14 сентября 2021, 13:37
Modified 19 июня 2022, 16:56
Updated 19 июня 2022, 16:56
На 32-летнего подозреваемого было возбуждено дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, эпизоды имели место быть в 2020–2021 годах. Предполагается, что в связи с данными действиями были нарушены интересы общества и государства, которые охраняются законом, сообщает областной СК.
Нарушения обнаружили коллеги подозреваемого. На данный момент следователи собирают и закрепляют доказательную базу.
Напомним, 14 сентября районный суд Каменска-Уральского вынес приговор главврачу городской детской больницы Сергею Гультяеву за взятку в 750 тысяч. По решению суда осужденный должен будет выплатить 2,4 миллиона в доход государства. Ему также запрещено 3 года занимать финансово-хозяйственные должности.