tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 сентября 2021, 13:37

Published 14 сентября 2021, 13:37

Modified 19 июня 2022, 16:56

Updated 19 июня 2022, 16:56

Заведено уголовное дело: сотрудник уральской ИК разрешил осужденному иметь телефон

Заведено уголовное дело: сотрудник уральской ИК разрешил осужденному иметь телефон

14 сентября 2021, 13:37
Фото: 1MI.
Экс-сотрудник ИК № 62 в Ивделе стал фигурантом уголовного дела из-за того, позволил заключенному играть в приставку, использовать телефон и смотреть телевизор.

На 32-летнего подозреваемого было возбуждено дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, эпизоды имели место быть в 2020–2021 годах. Предполагается, что в связи с данными действиями были нарушены интересы общества и государства, которые охраняются законом, сообщает областной СК.

Нарушения обнаружили коллеги подозреваемого. На данный момент следователи собирают и закрепляют доказательную базу.

Напомним, 14 сентября районный суд Каменска-Уральского вынес приговор главврачу городской детской больницы Сергею Гультяеву за взятку в 750 тысяч. По решению суда осужденный должен будет выплатить 2,4 миллиона в доход государства. Ему также запрещено 3 года занимать финансово-хозяйственные должности.

Главврачу детской больницы Каменска-Уральского вынесен приговор за взятку в 750 тысяч
Узнать подробнее
Материалы по теме
За взятку 7,5 миллиона фигурант дела генерала Трифонова отправится на 5 лет в тюрьмуГлавврачу детской больницы Каменска-Уральского вынесен приговор за взятку в 750 тысяч
#Происшествия#Свердловская область#Уголовное дело#Колония#Ивдель
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика