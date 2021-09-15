Екатеринбург попал в список самых криминальных городов в мире

Напомним, Екатеринбург закрепился на четвертом месте в рейтинге самых спортивных городов. Список был составлен на основе опроса 2,2 тысячи жителей страны. В Екатеринбурге горожане любят занятия бегом, футболом, волейболом, плаванием и фитнесом. При этом порядка 15% уральцев занимаются спортом в ежедневном режиме, 17% — один раз в неделю, 30% — несколько раз в неделю. По данным опроса, на первом месте оказался Нижний Новгород, на втором — Казань, а на третьем — Ростов-на-Дону. На последнее места попала Самара.