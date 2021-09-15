Инновационные светофоры появятся в центре Нижнего Тагила и на Тагилстрое

Он отметил, что новшества появятся на двух светофорных объектах Нижнего Тагила: у Драмтеатра на перекрестке улиц Пархоменко и Ленина, а также у заводоуправления НТМК. Предположительно, эти светофоры будут служить дольше, так как у них инновационная форма, корпуса крепче, толще материал, из которого сделаны, располагаются на металлической рамке и лучше видимы для пешеходов и водителей. Это предстоит выяснить в процессе тестирования.